قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مدينة الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن حسام حسن ابو حسين، لدى عبوره عن حاجز "الكونتينر" جنوب شرق القدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).