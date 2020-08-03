جنين: 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق المساجد ببلدة "سيلة الظهر"



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن هناك سبع إصابات في "سيلة الظهر"، وإصابتين في قرية "طورة"

وإصابة واحدة في بلدة الفندقومية.



وتابع المحافظ: بناءً على مستجدات الحالة الوبائية فقد تقرر إغلاق المساجد في بلدة "سيلة الظهر" لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من صباح يوم الاثنين، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة.



وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع البلدية وفعاليات البلدة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الحكومية ومنع إقامة الحفلات والأعراس والتجمعات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.