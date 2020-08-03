حماس: المقاومة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير أزمات الاحتلال الداخلية

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عن استهداف الغارات لبنى تحتية تابعة لحركة حماس، ومصنع لإنتاج الباطون، على حد زعمه.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، على الغارات الإسرائيلية على مواقع تابعة للمقاومة في غزة.وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "إن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان، تهدف إلى تصدير أزماته الداخلية على أهلنا في القطاع، وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة".وأضاف: "أن المقاومة الباسلة التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه، لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، وإن سياستها في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، فجر الإثنين، عدة مواقع تابعة للمقاومة في وسط وجنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.وفي وقت سابق، أعلن الجيش عن تصدي منظومة القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.