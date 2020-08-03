طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، عدة أهداف في وسط وجنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.





وقالت مصادر محلية: إن الطائرات استهدفت موقعاً للمقاومة غرب مدينة خانيونس، وأرضاً زراعية في شمال المدينة.





وأضافت: أن الزوارق الحربية فتحت نيران رشاشاتها في عرض بحر مدينة خانيونس تزامناً مع قصف الطائرات.





كما قصفت الطائرات موقع أبو عطايا التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة رفح، بعدة صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.





من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحركة حماس وموقع لإنتاج الباطون في القطاع.







وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف أسقطته منظومة القبة الحديدية.





رام الله - دنيا الوطن