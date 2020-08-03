شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم قتل مجموعة حاولت زرع عبوة في الجولان

وفي السياق، قال المراسل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشع: "بعد رصد الخلية، قامت وحدة ماجلان الخاصة بنصب الكمين للخلية التي زرعت العبوة، وفتحت النيران صوب الخلية بمساعدة من الطائرات الإسرائيلية".







رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، قتل مجموعة مكونة من أربعة أشخاص في الجولان المحتل على الحدود السورية، زاعماً أنها حاولت زرع عبوة ناسفة.وزعم الناطق العسكري في بيان: "أن قوة من الجيش أحبطت محاولة لزرع متفجرات على الحدود مع سوريا".وأضاف أن: قوة خاصة من الجيش نصبت كميناً للمجموعة أطلقت النار بالتوازي وأصابت أفراد الخلية، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش.وحمل النظام السوري مسؤولية أي عمل يتم على أراضيه، مشيراً إلى أن قيادة المنطقة الشمالية في حال تأهب قصوى لأي سيناريو، وفق قوله.