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الصحة اللبنانية: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة اللبنانية: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4730.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إغلاق مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان لثلاثة أيام بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل مباني المؤسسة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 شباط/ فبراير الماضي.

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