عربي

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد، عن السماح للمساجد باستقبال 50% من أعداد المصلين القصوى فيها، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأعلن المتحدث الرسمي في الهيئة، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "جرى تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات إلى 10 دقائق، ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق".

أخبار ذات صلة

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

مسؤول صحي سوري: الإصابات الحقيقية بـ(كورونا) أضعاف ما هو معلن

مسؤول صحي سوري: الإصابات الحقيقية بـ(كورونا) أضعاف ما هو معلن

الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب إسرائيل

الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسير خليل أبو عرام يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

نادي الأسير: الأسير خليل أبو عرام يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 49 وقتا خلال شهر

الاحتلال يمنع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي 49 وقتا خلال شهر

الاحتلال يعتقل مواطنا شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنا شرق بيت لحم

الصالح: نسعى لمعالجة أزمة المياه جنوب شرق نابلس رغم تحديات المرحلة

الصالح: نسعى لمعالجة أزمة المياه جنوب شرق نابلس رغم تحديات المرحلة

الديمقراطية تدعو لتطوير الموقف الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

الديمقراطية تدعو لتطوير الموقف الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدّد اعتقال منسّق حركة مقاطعة إسرائيل BDS)‎)

المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدّد اعتقال منسّق حركة مقاطعة إسرائيل BDS)‎)

الصحة بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله: الاحتلال يتسبب باحتراق 14 دونماً بالمغير ومستوطنوه يرشون الأراضي بالسموم

رام الله: الاحتلال يتسبب باحتراق 14 دونماً بالمغير ومستوطنوه يرشون الأراضي بالسموم

منوعات

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

شاهد: صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

شاهد: صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للتحرش من ستة شبّان وتبكي

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للتحرش من ستة شبّان وتبكي

بعد اتهامها بفضيحة غسيل الأموال... الدكتورة خلود: &#34;واطي&#34; وتنفي وجود &#34;الشاليه&#34;

بعد اتهامها بفضيحة غسيل الأموال... الدكتورة خلود: "واطي" وتنفي وجود "الشاليه"

شاهد: أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

شاهد: أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

شاهد: أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

شاهد: أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها

بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها

رسالة مؤثرة من الفنان باسل خياط إلى والده المتوفى

رسالة مؤثرة من الفنان باسل خياط إلى والده المتوفى

وفاة آلان باركر.. أسطورة السينما البريطانية

وفاة آلان باركر.. أسطورة السينما البريطانية

عربي

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

فقدان الاتصال بـ71 مهاجرا فروا من ليبيا إلى البحر

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الصحة القطرية: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ 10 أبريل

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها