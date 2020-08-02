إدارة الطوارئ الإماراتية تتيح للمساجد استقبال 50% من أعداد مصليها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد، عن السماح للمساجد باستقبال 50% من أعداد المصلين القصوى فيها، اعتبارا من يوم غد الاثنين.



وأعلن المتحدث الرسمي في الهيئة، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية المعلن عنها سابقا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "جرى تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات إلى 10 دقائق، ما عدا صلاة المغرب والتي ستكون 5 دقائق".