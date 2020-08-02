شؤون فلسطينية

الأردن يدين المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية شرق القدس

الأردن يدين المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على المضي قدما في بناء اكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وشدد السفير ضيف الله علي الفايز، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة (E1) وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 واكد الفايز ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية سواء كان بناؤها او توسعتها او مصادرة الأراضي وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، واعتبر أن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر.

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