شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تتصدى له

شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تتصدى له
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن القبة الحديدية اعترضت، مساء اليوم الأحد، صاروخاً واحداً أطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.

من جانبه، أكد ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، أنه سمع دوي انفجار في مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار.

بدورها، أشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) يديعوت، إلى أن شظايا صواريخ القبة الحديدية، سقطت على سيارة في مستوطنة (سديروت)، وألحقت أضراراً فيها، دون وقوع إصابات.

وأكد متان تسوري، مراسل صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن صافرات الإنذار، والإنفجارات، جاءت بعد ساعات قليل من مراسم استبدال قائد فرقة غزة منتهي الولاية، العميد اليعازر توليدانو، وتولي العميد نمرود ألوني لقيادة الفرقة.


 






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