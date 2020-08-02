الاحتلال يعتقل مواطنا شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من قرية الفرديس شرق بيت لحم.
وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت حازم هاشم أبو محيميد، بعد دهم منزله وتفتيشه"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من قرية الفرديس شرق بيت لحم.
وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت حازم هاشم أبو محيميد، بعد دهم منزله وتفتيشه"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
التعليقات