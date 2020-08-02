الاحتلال يعتقل مواطنا شرق بيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من قرية الفرديس شرق بيت لحم.



وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت حازم هاشم أبو محيميد، بعد دهم منزله وتفتيشه"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.