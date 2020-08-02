الهباش: التحريض الأمريكي والاسرائيلي على الرئيس عباس يكشف نواياهم الحقيقية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، أن التحريض الأمريكي والإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يكشف النوايا الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية العادلة وقيادتها التي تقف سدا منيعا أمام مخططاتهم ومؤامراتهم العدوانية للشعب الفلسطيني.



وقال الهباش: "إن هذا التحريض المسعور بثبت اننا مع الرئيس عباس نسير في الطريق الصحيح ولن نحيد أبدا عن ثوابت شعبنا الفلسطيني بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".



وأكد الهباش أن السلام العادل لا يأتي عبر التحريض ومحاولات فرض الاملاءات بل عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والالتزام بالشرعية الدولية التي أكدت على إنهاء الاحتلال وحق العودة وتحقيق المصير.



وطالب الهباش كافة أطياف شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية بالإلتفاف خلف قيادتنا الشرعية والتأكيد على وحدة شعبنا والإصرار في الدفاع عن حقوقه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.