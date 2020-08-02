شؤون فلسطينية

الخارجية: لا وفيات بـ(كورونا) بين جالياتنا اليوم الأحد والعدد استقر عند 200 حالة

الخارجية: لا وفيات بـ(كورونا) بين جالياتنا اليوم الأحد والعدد استقر عند 200 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس (كورونا)، اليوم الأحد، ليستقر العدد عند 200 حالة وفاة، وأنه تم تسجيل 44 اصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 3967 اصابة، و1652 حالة تعافي.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل  44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، في كل من  شيكاغو، انديانا، أوهايو، كاليفورنيا، ليرتفع عدد الاصابات الى 2214 إصابة، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

وفي سياق آخر، افاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في اطار حملة عودة الأحباب، ومتابعة دفعات المغادرين العالقين في الوطن، أن التنسيق الفلسطيني الأردني المشترك متواصلا للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا، حيث تم مغادرة دفعة جديدة هذا اليوم من طلبة الطب  الدارسين في  الجامعات الأردنية وعددهم 28 طالبا وطالبة، حيث سيخضعون للبرتوكول الصحي المعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،  ليلتحقوا بعدها بدراستهم.

كما افاد الفريق بأن رحلة الاجلاء السادسة من الولايات المتحدة الأمريكية ستصل فجر يوم غد الاثنين الى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 320 من العائدين، حيث سيتوجهون مباشرة الى معبر الكرامة ويدخلوا الى ارض الوطن.

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