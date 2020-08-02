إصابات طفيفة في إنقلاب سيارة إسعاف وسط مدينة غزة





وقال ابو زاهر في تصريح له: "إن الطاقم الطبي المكون من السائق والممرضة والحالة المرضية ومرافقيها، تعرضوا لاصابات طفيفة ووضعهم الصحي مطمئن ولازالت الجهات المختصة تتابع عملها للوقوف على طبيعة الحادث"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وفي تفاصيل الحادث، أشار أبو زاهر، إلى أن سيارة مدنية دخلت المفترق دون توقف لافساح المجال أمام سيارة الاسعاف، رغم أنها كانت تستخدم وسائل الحذر المتمثل بضوء اللواح وصوت سرينة الطوارئ مما ادى الى انقلاب سيارة الاسعاف.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور إياد أبو زاهر، مدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، أن سيارة إسعاف تابعة للوزارة، تعرضت، مساء اليوم الأحد، لحادث مروري عند مفترق اللبابيدي وسط مدينة غزة، خلال نقلها لأحد المرضى من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفى الرنتيسي التخصصي.