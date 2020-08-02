الصحة: اجتماع للجنتي الوبائيات و(كورونا) غداً الاثنين لدراسة الحالة الوبائية بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ان لجنة الوبائيات ولجنة (كورونا)، ستعقدان غداً الاثنين، اجتماعاً؛ لدراسة الحالة الوبائية في فلسطين.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه سيتم رفع التوصيات اللازمة للجنة الطوارئ العليا برئاسة الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، قد أعلن في وقت سابق، أن التوصيات التي سترفع إلى لجنة الطوارئ العليا التي ستجمتع خلال الساعات المقبلة ستدعو إلى إتخاذ قرارات للتعايش مع وباء فيروس (كورونا) في ظل التوقعات بعدم القضاء عليه قريباً.



وقال الشخرة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، إن التوصيات ستشدد على ضرورة التزام المواطنين ببروتوكولات وإجراءات وزارة الصحة للتعايش مع الوباء، مشيراً إلى أن المناطق الموبوءة ستخضع لإجراءات خاصة حتى السيطرة على الفيروس .