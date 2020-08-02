الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، جميعها غير محليّة، وهي لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.



وأشارت الوزارة، إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1213) حالة، فيما سجلت أيضا خمس حالات شفاء اليوم الاثنين، وجميعها في مستشفى الأمير حمزة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت أنه تمّ إجراء (4306) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (607543) فحصاً.