عربي

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2611 حالة شفاء من فيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 14399نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1029159 نموذجا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "كما سجلت 2447 إصابة، و63 حالة وفاة، في مؤشر على انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس (كورونا)".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس السبت، تسجيل 2095 إصابة و64 وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 129151 إصابة، والوفيات 4868، بينما حالات الشفاء فبلغت 91886.

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل خمس اصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

مسؤول صحي سوري: الإصابات الحقيقية بـ(كورونا) أضعاف ما هو معلن

مسؤول صحي سوري: الإصابات الحقيقية بـ(كورونا) أضعاف ما هو معلن

الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب إسرائيل

الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب إسرائيل

الأوقاف المصرية: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

الأوقاف المصرية: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

حفتر: لم نرى من الأتراك إلا الشر وسنلقهم درساً قاسياً

حفتر: لم نرى من الأتراك إلا الشر وسنلقهم درساً قاسياً

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن &#34;إحباط تسلل&#34; حزب الله الأخيرة

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن "إحباط تسلل" حزب الله الأخيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو لتطوير الموقف الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

الديمقراطية تدعو لتطوير الموقف الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدّد اعتقال منسّق حركة مقاطعة إسرائيل BDS)‎)

المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمدّد اعتقال منسّق حركة مقاطعة إسرائيل BDS)‎)

مجدلاني: التحريض الامريكي ضد الرئيس عباس دعم لإرهاب الاحتلال

مجدلاني: التحريض الامريكي ضد الرئيس عباس دعم لإرهاب الاحتلال

الصحة بغزة: لم نجري أي فحوصات لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: لم نجري أي فحوصات لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية

صالح رأفت: رسالة الاحتجاج الأوروبية تأكيد للرفض الدولي لممارسات إسرائيل

صالح رأفت: رسالة الاحتجاج الأوروبية تأكيد للرفض الدولي لممارسات إسرائيل

وزارة الصحة: سندعو لجنة الطوارئ العليا لإتخاذ قرارات التعايش مع وباء (كورونا)

وزارة الصحة: سندعو لجنة الطوارئ العليا لإتخاذ قرارات التعايش مع وباء (كورونا)

الإعلان عن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

الإعلان عن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

حالة وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بالضفة الغربية

حالة وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة بالضفة الغربية

منوعات

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

شاهد: صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

شاهد: صلاح عبدالله يكشف موقف أحمد السقا الإنساني معه

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للتحرش من ستة شبّان وتبكي

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للتحرش من ستة شبّان وتبكي

بعد اتهامها بفضيحة غسيل الأموال... الدكتورة خلود: &#34;واطي&#34; وتنفي وجود &#34;الشاليه&#34;

بعد اتهامها بفضيحة غسيل الأموال... الدكتورة خلود: "واطي" وتنفي وجود "الشاليه"

شاهد: أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

شاهد: أحمد عز يكشف موهبة الغناء لديه

شاهد: أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

شاهد: أنوشكا تكشف ضرب والدها لها

بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بقبلة العيد.. أحمد الفيشاوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها

بسبب مرض والدها.. دينا حايك تعتذر لجمهورها

رسالة مؤثرة من الفنان باسل خياط إلى والده المتوفى

رسالة مؤثرة من الفنان باسل خياط إلى والده المتوفى

وفاة آلان باركر.. أسطورة السينما البريطانية

وفاة آلان باركر.. أسطورة السينما البريطانية

عربي

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الأوقاف السورية: تعليق صلوات الجمعة والجماعة في دمشق وريفها

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العراقية: حالات الشفاء من (كورونا) تتجاوز الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

الصحة السعودية: حصيلة إصابات بـ(كورونا) هي الأدنى منذ أواخر أبريل

مسؤول صحي سوري: الإصابات الحقيقية بـ(كورونا) أضعاف ما هو معلن

مسؤول صحي سوري: الإصابات الحقيقية بـ(كورونا) أضعاف ما هو معلن