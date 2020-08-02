برئاسة اشتية.. اجتماعان لمجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء محمد اشتية يوم بعد غد الثلاثاء، اجتماعا للجنة الطوارئ العليا، واللجنة الأمنية، يليه اجتماع لمجلس الوزراء.



وستبحث الاجتماعات في الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بعد عيد الأضحى المبارك، لجهة المواءمة بين الحفاظ على الحالة الصحة للمواطنين والحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية، عبر السماح بتشغيل المزيد من المرافق الاقتصادية الحيوية، وفق بروتوكولات وزارة الصحة، ومن ضمنها قطاع المطاعم الذي من المتوقع أن تبحث لجنة الطوارئ العليا في التوصية المقدمة من وزارة الصحة بشأن إعادة تشغيل هذا القطاع، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.