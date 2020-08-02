الصحة بغزة: لم تُسجل أي إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنه لم يتم إجراء أي فحوصات بشأن فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في القطاع.



وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي: "بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 970,13 عينة، منها 892,13 عينة سلبية و 78 عينة إيجابية.