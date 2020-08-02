رام الله: الاحتلال يتسبب باحتراق 14 دونماً بالمغير ومستوطنوه يرشون الأراضي بالسموم

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رام الله - دنيا الوطن

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، باحتراق 14 دونما من أراضي المواطنين في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة.



وقال منسق اللجنة الزراعية في المغير كاظم الحاج محمد: "إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأراضي في المنطقة الشرقية من القرية، ما تسبب في احتراق 14 دونما من محصول اللوز تعود ملكيتها للمواطن سليمان أحمد الحاج محمد"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "إن 12 رأسا من الأغنام، تعود ملكيتها للمواطن فضل ابراهيم حامد أبو عليا، نفقت، بعد رش مستوطنين من مستوطنة "جبعيت" الأراضي بالسموم".