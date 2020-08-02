شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية توجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن التحريض الأمريكي على الرئيس عباس

الجبهة الديمقراطية توجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن التحريض الأمريكي على الرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة التحريض التي تتبعها الدوائر الأميركية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني، وآخرها دعوة عضو الكونغرس الأميركي دوغ لامبورن، فرض عقوبات على الرئيس محمود عباس، وأعضاء القيادة الفلسطينية.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، إن مثل هذه الدعوات الوقحة هي استمرار لسياسة العدوان وانتهاك القوانين الدولية، والتعدي على مصالح الشعوب وحقوقها المشروعة، كما تتبعها إدارة ترامب، في محاولة فاشلة لفرض إرادتها الاستعمارية على المجتمع الدولي.

وأضافت الجبهة إن الدعوة المشينة لفرض العقوبات على الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية تندرج في إطار الضغوط المرفوضة جملة وتفصيلاً للرضخ للسياسة الأميركية، في تصفية القضية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، عبر صفقة ترامب ــ نتنياهو، وخطة الضم وتطبيقاتها، التي أجمع شعبنا على رفضها رفضا باتا،ً والتمسك بحقوقه المشروعة، في تقرير المصير والاستقلال ودحر الاحتلال، والخلاص من الاستيطان.

ودعت الجبهة إلى الرد على الدعوات الأميركية بالتقدم إلى الأمام على طريق استكمال التحرر من اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وقيودهما في استراتيجية وطنية شاملة، تطلق أوسع مقاومة وطنية في الميدان، ضد الاحتلال والاستيطان، وفي المحافل الدولية  لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل، وتعرية إدارة ترامب في عدائها السافر للشرعية الدولية.

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