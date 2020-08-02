شؤون فلسطينية

شرطة رام الله تكشف ملابسات وفاة فتاة عشرينية في أريحا

شرطة رام الله تكشف ملابسات وفاة فتاة عشرينية في أريحا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، ملابسات وفاة فتاة عشرينية عثر على جثتها قبل ايام في منطقة عين فاره غرب  مدينة أريحا. 

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين أن الفتاة من سكان مدينة رام الله وتبلغ من العمر عشرين عاماً وفي منتصف الليله الماضية تم إحضار جثمانها إلى مجمع فلسطين الطبي من قبل ذويها  وباستمرار التحريات حول ملابسات الوفاه، تم الاشتباه بشخص من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات تم عمل كمين له وإلقاء القبض عليه.

وأكد ارزيقات، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان برفقة المتوفية يوم الحادثة، وأنه اصطحبها وأصدقائه الأربعة  لمدينة أريحا وتمكنت الشرطة من القبض عليهم جميعاً.

وأضاف أنه وبسماع أقوالهم أفادوا بانهم توجهوا لمنطقة عين فاره وأثناء وجودهم هناك أصيبت بحالة اغماء فحاولوا انقاذها إلا أنها فارقت الحياة، مضيفاً: "تم توقيفهم لحين احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

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