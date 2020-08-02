تفاصيل اتصال هاتفي بين هنية والغنوشي

قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية أجرى اتصالا براشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، مهنئا له وللشعب التونسي بحلول عيد الأضحى المبارك، وبتجديد ثقة البرلمان التونسي لرئاسته للبرلمان.



وحسب بيان رسمي صادر عن الحركة، فقد تمنى هنية لتونس الاستقرار والبقاء واحة للديمقراطية والتعددية، وترسيخ قيم سياسية أحوج ما تكون لها منطقتنا بشكل عام.



من جهته شكر رئيس البرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي هنية على اتصاله، مؤكدا اعتزازه بالشعب الفلسطيني، وبغزة الصامدة، مؤكدا أن التونسيين يتفقون على قضية فلسطين العادلة ودعمها في كل المجالات.





رام الله - دنيا الوطن