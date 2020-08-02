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وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد

وزير الصحة الأردني يكشف مصدر التسمم بمطاعم غربي البلاد
وزير الصحة الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم في محافظة البلقاء هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.

وأوضح جابر، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم ضبط خمسة أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

وأضاف الوزير أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

وأوعز جابر بتشكيل خلية أزمة تضم مسؤولين من الحكومة وسلطات المحافظة، كما طلب من المدعي العام اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم.

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