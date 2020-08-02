عربي

دولة عربية أكثر من نصف سكانها خضعوا لفحص فيروس (كورونا)

دولة عربية أكثر من نصف سكانها خضعوا لفحص فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسح أجرته صحيفة بحرينية، أن 56 في المئة من سكان البحرين خضعوا لفحص الكشف عن فيروس (كورونا) المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال 159 يوما.

وقالت صحيفة (الوطن)، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، تجاوز 16 ألف حالة، بنسبة 44 في المئة من إجمالي العدد الكلي للمتعافين، الذي تجاوز 37 ألف حالة، حتى نهاية شهر يوليو، بمعدل 533 حالة يوميا، في حين بلغ عدد الحالات القائمة المصابة بالفيروس أكثر من 2900 حالة، بانخفاض بلغ 44 في المئة، حيث بلغ عدد الحالات القائمة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي نحو 5300 حالة.

جاء ذلك وفقا لرصد أعدته الصحيفة استنادا إلى الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن شهر يوليو الماضي سجل 60 حالة وفاة، بانخفاض بلغ نحو 8 حالات وفاة عن شهر يونيو الماضي، الذي شهد تسجيل 68 حالة وفاة بالفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرصد الذي أجرته شمل نحو 276 ألف فحص طبي خلال الشهر الماضي، بنسبة بلغت 33.3 في المئة، من إجمالي العدد الكلي للفحوصات التي أجرتها الوزارة والذي بلغ 380 ألف فحص، منذ اكتشاف الفيروس في 24 فبراير/ شباط الماضي، في حين بلغ المعدل اليومي للفحص الطبي للفيروس خلال شهر يوليو الماضي نحو 8900 فحص".

وتظهر البيانات أن "56 في المئة من عدد سكان البحرين خضعوا لفحص فيروس كورونا، بحسب المسح الذي أوضح أن التعداد السكاني للمملكة نحو 1.4 مليون نسمة، بحسب هيئة الحكومة الإلكترونية.

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