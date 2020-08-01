دولي

جونسون: أعتذر للمواطنين.. ولكن لا يمكننا المخاطرة

جونسون: أعتذر للمواطنين.. ولكن لا يمكننا المخاطرة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته كانت بمثابة ضربة قاسية للعديد من الناس، مضيفا: "لم يكن بمقدورنا المخاطرة".

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في (فيسبوك) ونقلتها (سبوتنك)، اليوم السبت، قال فيها "أعرف أن بعض الخطوات التي نتخذها تمثل ضربة قوية للعديد من الناس"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسببت في تعطيل أشياء كثيرة أبرزها حفلات الزفاف والأعياد التي لم يتم الاحتفال بها بالطرق التي كان الناس يتمنونها".

وتابع: "أعتذر عن ذلك... لا نستطيع المخاطرة".

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن حكومته تدرس ما لديها من بيانات بصورة دقيقة وتتحرك بحذر ولديها النية في إعادة فتح البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بوريس جونسون أن غالبية الناس في بريطانيا يتبعون الإجراءات القانونية المفروضة لمكافحة الفيروس، مضيفا: "لكننا يجب أن نواصل انضباطنا ويجب أن نظل في أعلى درجات التركيز لمواجهة الفيروس".

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس الجمعة، أنه سيؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود العزل العام لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون: "كان يحدونا أمل أن نعيد يوم السبت، الأول من أغسطس/ آب، في إنجلترا فتح عدد من الأنشطة ذات المخاطر الأعلى التي بقيت مغلقة، اليوم أخشى أننا سنؤجل هذه التغييرات لمدة أسبوعين على الأقل".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 17 مليون مصاب، بينهم أكثر من 679 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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