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(حزب الله) يكشف عن هدية روسية لحسن نصر الله بعد انتهاء الحرب

(حزب الله) يكشف عن هدية روسية لحسن نصر الله بعد انتهاء الحرب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، لأول مرة عن هدية روسية إلى حسن نصر الله بعد انتهاء حرب يوليو/ تموز 2006 أمام إسرائيل.

وقال خليل، في حديث تلفزيوني على قناة (المنار): "بعد الحرب بأيام قليلة قدم الروس عربونا رمزيا عبارة عن هدية لحسن نصر الله جراء سعادتهم من تجربة صاروخ الكورنيت الناجحة في الميدان العملي في حرب يوليو/ تموز". 

ولفت إلى أن قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني كان أساسيا ولم يفارق وكان يتابع الحرب من داخل لبنان ومن الميدان وكذلك الشهيد العميد السوري محمد سليمان الذي اغتاله الإسرائيليون كان له الدور الكبير في تسهيل الإمدادات".

وأكد خليل أن "المعركة السياسية كانت معركة كسر عظم"، مشددا على أن قيمة السياسي أن يحفظ دماء الشهداء وجهاد المجاهدين الذين يرسمون النصر بالدم، مشيرا إلى أن هناك ميزانا يعطينا القوة، فنقاط الضعف هي الضغط والتهويل لكن عندما ننظر إلى الميدان هذا يجعل الذي يفاوض يضرب رجله بالأرض ويقول هذا ما نريده".

كما أكد أن "كل شريف في لبنان هو مدين لتضحيات هذا الشعب ولكل نقطة دم وعرق بذلت من شهداء وجرحى المقاومة الإسلامية الذين أعطوا هذا البلد قيمته ولولا بطولات المقاومة وشبابها لم يكن للبنان هذا الذكر عبر التاريخ وهذا البلد مدين لهم".

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