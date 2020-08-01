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بعد خلع ملابس مواطن والاعتداء عليه.. الكاظمي يأمر بالتحقيق مع عناصر أمن

بعد خلع ملابس مواطن والاعتداء عليه.. الكاظمي يأمر بالتحقيق مع عناصر أمن
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بالتحقيق في حادث اعتداء على مواطن من قبل عناصر أمن.

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي وفق (روسيا اليوم)، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق فورا بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل".

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر أمن عراقيين وهم يحلقون رأس مواطن بعدما خلعوا ملابسه وشتموه.





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