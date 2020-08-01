روسيا: لقاح (كورونا) سيكون مجانياً ومتاحاً للجميع ودون إلزام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم السبت، أن التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد في البلاد، سيكون مجانيا ومتاحا للجميع.



وأضاف موراشكو في حديث للصحفيين نقلته (سبوتنك): نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي.



في وقت سابق من اليوم أعلن موراشكو أن التجارب السريرية للقاح الذي استنبطه مركز "غامالي" قد استكملت بنجاح، وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا في شهر أكتوبر المقبل.



وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة "سيتشينوف" الروسية في الـ18 من يونيو الماضي.



كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.