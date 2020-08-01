محكمة تركية تناهض توجهات أردوغان حول حقوق (المثليين)

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رام الله - دنيا الوطن

رفعت المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة أمس الجمعة الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات المثليين، وقالت في حيثيات قرارها إن الحظر ينافي حقوق الإنسان.



ونقلت (روسيا اليوم) عن وكالة "ميزوبوتاميا" التركية، أن مكتب رئيس جامعة الشرق الأوسط في أنقرة أصدر قرارا بحظر "مسيرة الشرف" التي ينظمها مثليو الجنس في تركيا منذ عام 2017، ولكن المحكمة الإدارية السابعة بأنقرة رفعت هذا الحظر عنها معتبرة أن هذا الحظر مناف لحقوق الإنسان.



وأضافت الوكالة أن المحكمة قد اعتمدت في قرارها على نص المادة التاسعة من شرعية حقوق الإنسان، وقررت رفع الحظر باعتبار أن جميع المواطنين لهم حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.