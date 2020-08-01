دولي

(العفو الدولية) تدعو الولايات المتحدة إلى دفع تعويضات لضحايا غاراتها المدنيين بالصومال

(العفو الدولية) تدعو الولايات المتحدة إلى دفع تعويضات لضحايا غاراتها المدنيين بالصومال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع تعويضات لأسر ضحايا غاراتها المدنيين في الصومال.

وجاءت هذه الدعوة بعد اعتراف قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا (أفريكوم) لأول مرة بنتائج تحقيق أجرته المنظمة في مصرع مدنيين نتيجة الغارات تشنها القوات الأمريكية على مواقع "حركة الشباب" المتشددة في مناطق مختلفة بالصومال.

وأشارت المنظمة إلى غياب المساءلة وعدم تقديم التعويضات للمتأثرين بالغارات الأمريكية، ووصفت اعتراف الجيش الأمريكي بقتل مدنيين في الصومال بأنه تقدم أحرز، لكنها طالبت بالمزيد من الخطوات للحفاظ على أرواح المدنيين.

وذكرت المنظمة أن قوات (أفريكوم) نفذت ما لا يقل عن 189 غارة جوية في الصومال منذ عام 2017، بما في ذلك 42 حتى الآن في العام الحالي، وأكدت (العفو الدولية) أنه في تسع من هذه الغارات لقي 21 مدنيا مصرعهم وأصيب 11 آخرون.

ومنذ أبريل من العام الماضي، اعترفت (أفريكوم) بقتل خمسة مدنيين صوماليين وإصابة ستة آخرين في ثلاث غارات جوية منفصلة، ولكن لم يتم دفع تعويض لأي من أسر الضحايا من قبل القيادة الأمريكية.

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