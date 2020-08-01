صور: سلاح الجو الإسرائيلي يستلم أربع طائرات من طراز (الشبح)





وحسب القناة 12 الإسرائيلية، ستصل الطائرات الأربع قاعدة نيفاتيم الأحد.





وأوضحت أنه بذلك يرتفع عدد الطائرات من هذا الطراز لدى سلاح الجو الإسرائيلي إلى 27 طائرة مقاتلة ومن المتوقع أن تستمر وتيرة تسليح سلاح الجو بهذه الطائرات بوتيرة ست طائرات سنويا، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت).





وحسب تقديرات الجيش سابقا، سيصل عدد هذه الطائرات في نهاية العام 2024 إلى 50 طائرة.

















رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يستلم سلاج الجو الإسرائيلي أربع طائرات جديدة من طراز (الشبح F-35) .