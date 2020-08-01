لبنان: كيف توزّعت الـ 175 إصابة بـ(كورونا) على المناطق؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة العامة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه توزّع الـ 175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على الأقضية والمناطق اللبنانية.
وتوزعت الإصابات على المناطق على الشكل الآتي:
عين المريسة (بيروت) 1 إصابة
الروشة (بيروت) 1 إصابة
الحمرا (بيروت) 8 إصابات
المصيطبة (بيروت) 3 إصابات
وطى المصيطبة (بيروت) 1 إصابة
مارالياس (بيروت) 1 إصابة
تلة الخياط (بيروت) 1 إصابة
برج أبي حيدر (بيروت) 2 إصابات
طريق الجديدة (بيروت) 8 إصابات
البسطة التحتا (بيروت) 1 إصابة
الأشرفية (بيروت) 2 إصابات
قيد التحقق (بيروت) 6 إصابات
الجمهور (بعبدا) 1 إصابة
الجناح (بعبدا) 1 إصابة
المريجة (بعبدا) 1 إصابة
الأوزاعي (بعبدا) 2 إصابات
تحويطة الغدير (بعبدا) 1 إصابة
قيد التحقق (بعبدا) 3 إصابات
انطلياس (المتن) 1 إصابة
برج حمود (المتن) 3 إصابات
بصاليم (المتن) 1 إصابة
الدكوانة (المتن) 1 إصابة
سن الفيل (المتن) 1 إصابة
الزلقا (المتن) 1 إصابة
بعاصير (الشوف) 3 إصابات
برجا (الشوف) 1 إصابة
برجين (الشوف) 4 إصابات
الناعمة (الشوف) 1 إصابة
السعديات (الشوف) 1 إصابة
حصروت (الشوف) 1 إصابة
عين جديدة (عاليه) 1 إصابة
بشامون (عاليه) 1 إصابة
الشويفات العمروسية ( عاليه) 8 إصابات
دير قوبل (عاليه) 1 إصابة
حي السلم (عاليه) 1 إصابة
حومال (عاليه) 3 إصابات
قيد التحقق ( عاليه) 2 إصابات
غزير ( كسروان) 1 إصابة
بشتليدا (جبيل) 1 إصابة
جبيل (جبيل) 1 إصابة
القلمون (طرابلس) 4 إصابات
باب الرمل (طرابلس) 1 إصابة
كوسبا (الكورة) 1 إصابة
قيد التحقق (الكورة) 2 إصابات
دوما (البترون) 1 إصابة
حلبا (عكار) 1 إصابة
تعلبايا (زحلة) 1 إصابة
سرعين التحتا - الحلانية (بعلبك) 4 إصابات
مجدليون (صيدا) 1 إصابة
الخرايب (صيدا) 1 إصابة
البابلية (صيدا) 1 إصابة
طورا (صور) 1 إصابة
عربصاليم ( النبطية) 3 إصابات
تول (النبطية) 1 إصابة
نشرت وزارة الصحة العامة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه توزّع الـ 175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على الأقضية والمناطق اللبنانية.
وتوزعت الإصابات على المناطق على الشكل الآتي:
عين المريسة (بيروت) 1 إصابة
الروشة (بيروت) 1 إصابة
الحمرا (بيروت) 8 إصابات
المصيطبة (بيروت) 3 إصابات
وطى المصيطبة (بيروت) 1 إصابة
مارالياس (بيروت) 1 إصابة
تلة الخياط (بيروت) 1 إصابة
برج أبي حيدر (بيروت) 2 إصابات
طريق الجديدة (بيروت) 8 إصابات
البسطة التحتا (بيروت) 1 إصابة
الأشرفية (بيروت) 2 إصابات
قيد التحقق (بيروت) 6 إصابات
الجمهور (بعبدا) 1 إصابة
الجناح (بعبدا) 1 إصابة
المريجة (بعبدا) 1 إصابة
الأوزاعي (بعبدا) 2 إصابات
تحويطة الغدير (بعبدا) 1 إصابة
قيد التحقق (بعبدا) 3 إصابات
انطلياس (المتن) 1 إصابة
برج حمود (المتن) 3 إصابات
بصاليم (المتن) 1 إصابة
الدكوانة (المتن) 1 إصابة
سن الفيل (المتن) 1 إصابة
الزلقا (المتن) 1 إصابة
بعاصير (الشوف) 3 إصابات
برجا (الشوف) 1 إصابة
برجين (الشوف) 4 إصابات
الناعمة (الشوف) 1 إصابة
السعديات (الشوف) 1 إصابة
حصروت (الشوف) 1 إصابة
عين جديدة (عاليه) 1 إصابة
بشامون (عاليه) 1 إصابة
الشويفات العمروسية ( عاليه) 8 إصابات
دير قوبل (عاليه) 1 إصابة
حي السلم (عاليه) 1 إصابة
حومال (عاليه) 3 إصابات
قيد التحقق ( عاليه) 2 إصابات
غزير ( كسروان) 1 إصابة
بشتليدا (جبيل) 1 إصابة
جبيل (جبيل) 1 إصابة
القلمون (طرابلس) 4 إصابات
باب الرمل (طرابلس) 1 إصابة
كوسبا (الكورة) 1 إصابة
قيد التحقق (الكورة) 2 إصابات
دوما (البترون) 1 إصابة
حلبا (عكار) 1 إصابة
تعلبايا (زحلة) 1 إصابة
سرعين التحتا - الحلانية (بعلبك) 4 إصابات
مجدليون (صيدا) 1 إصابة
الخرايب (صيدا) 1 إصابة
البابلية (صيدا) 1 إصابة
طورا (صور) 1 إصابة
عربصاليم ( النبطية) 3 إصابات
تول (النبطية) 1 إصابة
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