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لبنان: كيف توزّعت الـ 175 إصابة بـ(كورونا) على المناطق؟

لبنان: كيف توزّعت الـ 175 إصابة بـ(كورونا) على المناطق؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة العامة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه توزّع الـ 175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على الأقضية والمناطق اللبنانية.

وتوزعت الإصابات على المناطق على الشكل الآتي:

عين المريسة (بيروت) 1 إصابة

الروشة (بيروت) 1 إصابة

الحمرا (بيروت) 8 إصابات

المصيطبة (بيروت) 3 إصابات

وطى المصيطبة (بيروت) 1 إصابة

مارالياس (بيروت) 1 إصابة

تلة الخياط (بيروت) 1 إصابة

برج أبي حيدر (بيروت) 2 إصابات

طريق الجديدة (بيروت) 8 إصابات

البسطة التحتا (بيروت) 1 إصابة

الأشرفية (بيروت) 2 إصابات

قيد التحقق (بيروت) 6 إصابات

الجمهور (بعبدا) 1 إصابة

الجناح (بعبدا) 1 إصابة

المريجة (بعبدا) 1 إصابة

الأوزاعي (بعبدا) 2 إصابات

تحويطة الغدير (بعبدا) 1 إصابة

قيد التحقق (بعبدا) 3 إصابات

انطلياس (المتن) 1 إصابة

برج حمود (المتن) 3 إصابات

بصاليم (المتن) 1 إصابة

الدكوانة (المتن) 1 إصابة

سن الفيل (المتن) 1 إصابة

الزلقا (المتن) 1 إصابة

بعاصير (الشوف) 3 إصابات

برجا (الشوف) 1 إصابة

برجين (الشوف) 4 إصابات

الناعمة (الشوف) 1 إصابة

السعديات (الشوف) 1 إصابة

حصروت (الشوف) 1 إصابة

عين جديدة (عاليه) 1 إصابة

بشامون (عاليه) 1 إصابة

الشويفات العمروسية ( عاليه) 8 إصابات

دير قوبل (عاليه) 1 إصابة

حي السلم (عاليه) 1 إصابة

حومال (عاليه) 3 إصابات

قيد التحقق ( عاليه) 2 إصابات

غزير ( كسروان) 1 إصابة

بشتليدا (جبيل) 1 إصابة

جبيل (جبيل) 1 إصابة

القلمون (طرابلس) 4 إصابات

باب الرمل (طرابلس) 1 إصابة

كوسبا (الكورة) 1 إصابة

قيد التحقق (الكورة) 2 إصابات

دوما (البترون) 1 إصابة

حلبا (عكار) 1 إصابة

تعلبايا (زحلة) 1 إصابة

سرعين التحتا - الحلانية (بعلبك) 4 إصابات

مجدليون (صيدا) 1 إصابة

الخرايب (صيدا) 1 إصابة

البابلية (صيدا) 1 إصابة

طورا (صور) 1 إصابة

عربصاليم ( النبطية) 3 إصابات

تول (النبطية) 1 إصابة 

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