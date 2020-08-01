لبنان: كيف توزّعت الـ 175 إصابة بـ(كورونا) على المناطق؟

وتوزعت الإصابات على المناطق على الشكل الآتي:



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة العامة اليوم السبت، جدولاً بيّنت فيه توزّع الـ 175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على الأقضية والمناطق اللبنانية.عين المريسة (بيروت) 1 إصابةالروشة (بيروت) 1 إصابةالحمرا (بيروت) 8 إصاباتالمصيطبة (بيروت) 3 إصاباتوطى المصيطبة (بيروت) 1 إصابةمارالياس (بيروت) 1 إصابةتلة الخياط (بيروت) 1 إصابةبرج أبي حيدر (بيروت) 2 إصاباتطريق الجديدة (بيروت) 8 إصاباتالبسطة التحتا (بيروت) 1 إصابةالأشرفية (بيروت) 2 إصاباتقيد التحقق (بيروت) 6 إصاباتالجمهور (بعبدا) 1 إصابةالجناح (بعبدا) 1 إصابةالمريجة (بعبدا) 1 إصابةالأوزاعي (بعبدا) 2 إصاباتتحويطة الغدير (بعبدا) 1 إصابةقيد التحقق (بعبدا) 3 إصاباتانطلياس (المتن) 1 إصابةبرج حمود (المتن) 3 إصاباتبصاليم (المتن) 1 إصابةالدكوانة (المتن) 1 إصابةسن الفيل (المتن) 1 إصابةالزلقا (المتن) 1 إصابةبعاصير (الشوف) 3 إصاباتبرجا (الشوف) 1 إصابةبرجين (الشوف) 4 إصاباتالناعمة (الشوف) 1 إصابةالسعديات (الشوف) 1 إصابةحصروت (الشوف) 1 إصابةعين جديدة (عاليه) 1 إصابةبشامون (عاليه) 1 إصابةالشويفات العمروسية ( عاليه) 8 إصاباتدير قوبل (عاليه) 1 إصابةحي السلم (عاليه) 1 إصابةحومال (عاليه) 3 إصاباتقيد التحقق ( عاليه) 2 إصاباتغزير ( كسروان) 1 إصابةبشتليدا (جبيل) 1 إصابةجبيل (جبيل) 1 إصابةالقلمون (طرابلس) 4 إصاباتباب الرمل (طرابلس) 1 إصابةكوسبا (الكورة) 1 إصابةقيد التحقق (الكورة) 2 إصاباتدوما (البترون) 1 إصابةحلبا (عكار) 1 إصابةتعلبايا (زحلة) 1 إصابةسرعين التحتا - الحلانية (بعلبك) 4 إصاباتمجدليون (صيدا) 1 إصابةالخرايب (صيدا) 1 إصابةالبابلية (صيدا) 1 إصابةطورا (صور) 1 إصابةعربصاليم ( النبطية) 3 إصاباتتول (النبطية) 1 إصابة