وفاة 15 طفلا وامرأة بفيضانات في شرق أفغانستان

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ما لا يقل عن 15 طفلا وامرأة حتفهم جرّاء فيضانات في قرية في شرق أفغانستان، وفق ما أكد مسؤولون يوم السبت 01 أغسطس 2020.



وقال الناطق باسم منطقة كوز كونار في ولاية ننغرهار نعمة الله نورزاي "الليلة الماضية، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات مفاجئة قتلت امرأة و 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات، وأصيب أربعة آخرون".



وأضاف نورزاي وفقاً لـ(مونتي كارلو) "دمرت عشرات المنازل" مضيفا أن عاملين في المجال الإنساني كانوا في الموقع لمساعدة السكان.



وأوضح عطاء الله خوجياني الناطق باسم حاكم المنطقة، أنه لم يتم العثور على جثة أي طفل بعد.



وتتكرر الكوارث المرتبطة بالفيضانات في البلاد خصوصا المناطق الريفية الفقيرة حيث تنهار العديد من المنازل المتداعية خلال الأمطار الغزيرة.