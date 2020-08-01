وفاة ثلاثة أطباء وممرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بالجزائر بفيروس (كورونا)







رام الله - دنيا الوطنتوفي ثلاثة أطباء وممرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، إثر إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، وفقا لما أعلنت السلطات الصحية في الجزائر يوم السبت 01 أغسطس 2020.وحسب بيان لمستشفى "الشهيد أحميدة بن عجيلة" في الأغواط الذي نقلته (مونتي كارلو) الدولية، "فقد توفي خلال 24 ساعة الأخيرة، طبيب عام بمدينة باتنة، وطبيبة عامة بمستشفى بمدينة عين أزال بسطيف، ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في مدينة البليدة، وكذلك ممرض عامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمدينة المسيلة".