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الأردن: خمس إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية

الأردن: خمس إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت في الأردن، اليوم السبت، 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، جميعها غير محليّة، حسب ما جاء في الإيجاز الإعلامي حول الفيروس الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الذي أشار إلى تسجيل 10 حالات شفاء.

وبحسب الإيجاز توزعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي:

- (11) حالة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (3 من السعوديّة، و4 من سوريا، و2 من البحرين، و1 من قطر، و1 من العراق).

- (4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين قادمين عبر حدود العمري.

كما تمّ إجراء (5342) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (603237).

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