عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل يتخطى حد الـ 70 ألف

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رام الله - دنيا الوطن

تشير آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن جائحة (كورونا) في إسرائيل، ان عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه وحتى اليوم قد بلغ في إسرائيل 70,970 مصابا، تعافى منهم لغاية اليوم 43,850 مصابا.



وبحسب (i24NEWS)، أن المصابين النشيطين حاليا فعددهم 26,608 مصابين من بينهم 320 مصابا توصف حالتهم بالخطرة وهناك 98 آخرون توصف حالتهم بالحرجة للغاية إذ انهم يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



ها وقد بلغ عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة في إسرائيل ولغاية اليوم 512 حالة.