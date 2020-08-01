مظاهرات حاشدة في المانيا ضد القيود المفروضة بسبب جائحة (كورونا)

جانب من المظاهرات

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد العاصمة الألمانية ومدينة شتوتغارت اليوم مظاهرات بمشاركة الآلاف تحديا لقيود جائحة (كورونا).



أفادت بيانات الشرطة الألمانية، بأن نحو 17 ألف شخص شاركوا في أكبر تجمع اليوم السبت في العاصمة الألمانية، وتجمع مماثل في شتوتغارت، بحسب (i24NEWS).



وتحت شعار (نهاية الجائحة: يوم الحرية)، نظمت اليوم مبادرة "التفكير الجانبي 711" تظاهرة بالقرب من مبنى "الرايخستاغ"، البرلمان الألماني ابتداء من عصر اليوم حتى ساعات المساء.



وفي شتوتغارت، تظاهرت المجموعة أكثر من مرة ضد القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية للحد من تفشي الجائحة، ولدعم حماية الحقوق الأساسية.



وذكرت الشرطة أن حوالي 5 آلاف فرد قد شاركوا في مظاهرة أخرى أمام بوابة براندنبورغ التاريخية من أجل السلام وتنوع الآراء والديمقراطية.



وأشارت التوقعات الى أن يشارك نحو 22 ألف شخص في فعاليات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تم نشر 1500 فرد من الشرطة في العاصمة تحسبا لكل طارئ.