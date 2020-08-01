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السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ ثلاثة أشهر

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ ثلاثة أشهر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم السبت عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة منذ أوائل مايو الماضي.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19) ونقلته (روسيا اليوم) رصد 1573 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1686 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثاني من مايو عندما تم رصد 1552 إصابة خلال 24 ساعة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 21 وفاة جديدة جراء (كوفيد-19) (مقابل 24 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى عدد وفيات خلال 24 ساعة منذ 12 يوليو عندما تم رصد 20 وفاة خلال يوم.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 277478 بما في ذلك 2887 حالة وفاة و37043 حالة نشطة منها 2016 مريضا في حالة حرجة.

وارتفع عدد المتعافين من (كوفيد-19) في المملكة منذ أمس بواقع 1890 حالة شفاء جديدة وبلغ 237548 شخصا.

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