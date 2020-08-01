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أول تعليق من نجل نصر الله على أنباء محاولة اغتياله في بغداد

أول تعليق من نجل نصر الله على أنباء محاولة اغتياله في بغداد
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
علّق جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، على الأنباء التي تحدّثت عن نجاته من محاولة اغتيال إسرائيلية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال جواد نصر الله، في تغريدة له على موقع (تويتر): "تدرج الأحداث التي تعمد أذيال الأمريكي ومواقعه ذكرها حتى الوصول إلى خبر محاولة الاغتيال يدل على الإفلاس الأمريكي الصهيوني وتفاهة ما ينشرون والناشرون".

وأضاف: "خبر النجاة من محاولة القتل هي أمانيهم لا غير، وسبحان الله صدف التوافق مع المنجمين، شغل ساذج كله ولا يستحق أكثر من هذا".

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