سائق مخمور يصدم حشدًا من الناس في فرنسا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت إدارة إقليم سون ولوار في شرق فرنسا، اليوم السبت، أن 13 شخصا أصيبوا، عندما اصطدمت سيارة بحشد من الناس، أمام حانة في بلدة وينزل.



وقالت الإدارة، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس): "قام الأطباء بفحص 16 شخصا، وتبين أن إصابات 12 منهم طفيفة، ويقع ثلاثة في حالة صدمة، وأصيبت فتاة بجروح جدية في ساقيها لكن حياتها ليست في خطر".



ووفقا للسلطات المحلية، وقعت مناوشة بين عدة زوار احدى الحانات، وبعد ذلك قامت سيارة بصدم مجموعة من الناس أمام مبنى الحانة، وقام رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، باعتقال السائق الذي كان مخمورا.