مصر تسجل أقل عدد لإصابات (كورونا) منذ ثلاثة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة المصرية، بتسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و31 وفاة، انخفاضا من 401 إصابة و46 وفاة أمس.



ووفق موقع (مصراوي) يعتبر هذا العدد من الإصابات هو الأقل الذي تسجله البلاد منذ الثالث من آيار/ مايو، عندما سجلت 272 إصابة.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة المصرية: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعات، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالة تم شفاؤها، و4805 حالة وفاة".