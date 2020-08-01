عربي

الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية عربيًا

الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية عربيًا
رام الله - دنيا الوطن
قال حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم: إن بلاده قد نجحت في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، اليوم السبت.

وأضاف بن راشد: في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء".

وذكر: "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح.. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز".

وأكد بن راشد أن هذه الخطوة هي رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل، وفق تعبيره.

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