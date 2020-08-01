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قاتل شقيقاته الثلاث في الأردن يسلم نفسه

قاتل شقيقاته الثلاث في الأردن يسلم نفسه
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، بأن مطلق النار على شقيقاته الثلاث قام بتسليم نفسه حيث جرى ضبطه وبحوزته سلاحان ناريان.

ووفق موقع (خبرني) فقد أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في وقت سابق أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه اثر خلافات بينهما مما ادى الى اصابة شقيقاته الثلاث واسعفن للمستشفى وما لبثن ان فارقن الحياة، وفتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار.

وأوضح الموقع، أنه تأتي هذه الجريمة بعد أسبوعين من جريمة قتل شابة تدعى أحلام من قبل والدها وتركها تنزف لساعات، وهي جريمة أثارت جدلا وساعا وهزت الرأي العام الأردني.

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