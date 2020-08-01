(واللا): مكانة الجيش تتآكل داخل المجتمع الإسرائيلي

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مهران ثابت

أكد موقع (واللا) أن مكانة الجيش الإسرائيلي تتآكل، عند المجتمع الإسرائيلي، بسبب الاخفاقات العديدة التي حدثت مؤخرًا، وعدة عوامل أخرى.



وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن هناك عدة تحديات أمام الجيش بخصوص التجنيد في الوقت الحالي، منها: انخفاض الحافزية لدى الشبان الإسرائيليين بالالتحاق بالوحدات القتالية، وقلة عدد الحريديم بالجيش.



وأشار إلى أن من بين التحديات، الأعداد الكبيرة للهاربين من الجيش وخصوصًا أولئك الذين ينحدرون من الطائفة الأثيوبية، وفوق كل ذلك جائحة (كورونا) التي تضرب إسرائيل.