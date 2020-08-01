دولي

شاهد: اصطدام صهريج وقود بطائرة في مطار بموسكو

شاهد: اصطدام صهريج وقود بطائرة في مطار بموسكو
من موقع الحدث
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع قناة (روسيا اليوم): إنه اصطدم صهريج بمقدمة طائرة ركاب كان يحاول تزويدها بالوقود في مطار شيريميتيفو قرب العاصمة الروسية، ما أسفر عن تحطم كابينة قيادة شاحنة الصهريج وتهشم مقدمة الطائرة.

ووفق الموقع الروسي، فقد وقع الحادث حين دخلت شاحنة وقود تحت أنف طائرة جاثمة في المطار وهي في طريقها لتزويدها بالوقود.

وأضاف الموقع: "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، ولكن الشاحنة-الصهريج خرجت من الخدمة، وتم وقف الطائرة عن القيام برحلات جوية إلى أن يتم إصلاح ما أفسده الصهريج فيها".

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