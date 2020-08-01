باحثون: رياح شمسية تضرب الأرض هذا الأسبوع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد باحثون وعلماء دوليون، بأن رياحًا شمسية تتجه نحو الأرض ما قد يؤدي إلى حدوث عواصف شمسية على الكوكب الأزرق.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد وصف الباحثون "مادة غازية" طُردت من الشمس، وهي في مسار صادم مع كوكب الأرض، ويعتقد علماء الفلك أن الرياح الشمسية يمكن أن تصل يوم غد الأحد، 2 آب، أو الاثنين 3 آب/ أغسطس، بعد انطلاقها من منطقة في نصف الكرة الشمالي للشمس.



وأكد موقع طقس الفضاء (Space Weather) أن "تيار من الرياح الشمسية يمكن أن يؤثر على المجال المغناطيسي للأرض في 2-3 آب/ أغسطس، تتدفق المادة الغازية من ثقب شمالي في الغلاف الجوي للشمس، ومن الممكن حدوث الاضطرابات المغناطيسية وظهور الشفق القطبي، عندما تصل الرياح الشمسية".



وأشار الموقع إلى أنه يحمي المجال المغناطيسي للأرض البشر من وابل الإشعاع الذي يأتي من البقع الشمسية، ولكن العواصف الشمسية يمكن أن تؤثر على التكنولوجيا القائمة على الأقمار الصناعية.



ويمكن للرياح الشمسية أن تسخن الغلاف الجوي الخارجي للأرض، ما يتسبب في تمدده، وقد يؤثر ذلك على الأقمار الصناعية في المدار، ما قد يؤدي إلى ضرر في نظام الملاحة GPS وإشارة الهاتف المحمول وتلفزيون الأقمار الصناعية مثل Sky.