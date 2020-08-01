ترامب يُحذر مُلاك تطبيق (تيك توك) الصينيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق (تيك توك) الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.



وأضاف ترامب، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز): "نحن ندرس (تيك توك).. قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".



وأضاف: "هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذا سنرى ما الذي سيحدث".



يذكر أن وكالة (بلومبيرغ) أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق لصالح الولايات المتحدة.