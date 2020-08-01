المكسيك تتخطى بريطانيا وتصبح ثالث أكبر عدد لوفيات (كورونا) في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الرسمي للوفيات بسبب فيروس (كورونا) في المكسيك ارتفع إلى 46688 وفاة.



ووفق وكالة (رويترز) فقد سجلت المكسيك رقما قياسيا بلغ 8458 حالة وفاة مرتبطة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة لتتخطى عدد الوفيات في بريطانيا الذي بلغ 46119 وفاة.



وأوضحت الوكالة أنه نتيجة ذلك وصلت المكسيك إلى المركز الثالث في حصيلة الوفيات جراء الفيروس بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، وتركت المركز الرابع لصالح بريطانيا.



أما على مستوى الإصابات، فقد حلّت المكسيك في المركز السادس على مستوى العالم.