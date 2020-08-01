دولي

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخطط الضم

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخطط الضم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (ماكور ريشون) الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي مطّلع على تفاصيل مخطّط الضم، قوله: إنه لا أحد يهتم بالضم الآنّ، كما لم يتّصل أي مسؤول إسرائيلي، والادارة الأمريكية لم تتواصل مع أحد.

وقال مصدر رسمي في البيت الأبيض: إنهم مستمرون في العمل على "خطة ترامب للسلام"، "ولا قرار نهائيًا حتى الآن حول الخطوات المقبلة".

ونقلت الصحيفة عن أوساط رئيس الكنيست، ياريف لافين، وهو أحد أبرز المقرّبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووصفته الصحيفة بأنه "المسؤول الكبير الوحيد الذي كان مطلّعًا على أسرار الخطّة من قبل نتنياهو" أن "إسرائيل تنتظر الآن تحديد موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، قد ذكر أمس الجمعة، أنه لا "يعرف انشغالاً إسرائيليًّا بالضمّ الآن، على الأقلّ في الفترة الأخيرة".

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