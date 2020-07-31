دولي

لليوم الثالث توالياً.. فرنسا تسجل أكثر من 1300 إصابة بفيروس (كورونا) باليوم الواحد

لليوم الثالث توالياً.. فرنسا تسجل أكثر من 1300 إصابة بفيروس (كورونا) باليوم الواحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لليوم الثالث على التوالي، تسجل فرنسا أكثر من 1300 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في اليوم الواحد، مما يشير إلى المعدل الأعلي منذ أواخر نيسان/آب.

وسجلت البلاد 1346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 187919 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إنه يوجد 371 شخصاً في وحدات الرعاية المركزة بسبب المرض، بما يشكل انخفاضاً بعشرة مرضى عن الرقم السابق.

وارتفع العدد يوم الخميس مريضا واحدا عن اليوم السابق بما شكل أول زيادة يومية بعد أن شهد تراجعا يوميا منذ التاسع من نيسان/إبريل.

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